Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА опубликовала рейтинг претендентов на звание лучшего игрока сезона
Эмбиид возглавляет список
фото - inquirer.com
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата.
По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге сейчас занимает центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.
Следом за камерунским баскетболистом идут центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо. Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум и разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич.
Популярное сейчас
- Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации Буяльского
- Лунин намерен покинуть Реал. Он ищет клуб, где будет основным вратарем
- Скандал вокруг ЧМ U-20, сотня Лео и неугомонная Барселона. Главные новости за 29 марта
- Прометей одержал 11-ю победу подряд в Еврокубке
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО