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НБА опубликовала рейтинг претендентов на звание лучшего игрока сезона

Баскетбол
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Эмбиид возглавляет список

НБА опубликовала рейтинг претендентов на звание лучшего игрока сезона

фото - inquirer.com

Новина українською

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата.

По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге сейчас занимает центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.

Следом за камерунским баскетболистом идут центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо. Замыкают пятёрку претендентов на MVP лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум и разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич.

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В статье: НБА
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