БИПА не испытала проблем в матче с Прикарпатьем-Говерлой

Одесская БИПА одержала победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв Прикарпатье-Говерлу со счетом 69:48.

БИПА, еще в первой четверти потерявшая из-за удаления бигмена Евгения Ткаченко, этот матч довела до победы, пройдя бабл в Черкассах без поражений.

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Лучшим игроком матча стал центровой БИПЫ Андрей Агафонов, в активе которого 16 очков, 8 передач, 6 подборов и 2 перехвата.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БИПА - Прикарпатье-Говерла 69:48 (19:17, 14:7, 13:12, 23:12)