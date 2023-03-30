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БИПА не испытала проблем в матче с Прикарпатьем-Говерлой
Результаты очередного матче Суперлиги
Фото: ФБУ
Одесская БИПА одержала победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв Прикарпатье-Говерлу со счетом 69:48.
БИПА, еще в первой четверти потерявшая из-за удаления бигмена Евгения Ткаченко, этот матч довела до победы, пройдя бабл в Черкассах без поражений.
Лучшим игроком матча стал центровой БИПЫ Андрей Агафонов, в активе которого 16 очков, 8 передач, 6 подборов и 2 перехвата.
Суперлига. Регулярный чемпионат
БИПА - Прикарпатье-Говерла 69:48 (19:17, 14:7, 13:12, 23:12)
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