Адетокунбо: Приоритет для меня — прогрессировать, а не MVP

Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо высказался о своём отношении к званию MVP НБА, которое он уже получал дважды в карьере.

"Я не скажу, что мне всё равно. Я хочу соревноваться. Если вы скажете, что мне всё равно, то это будет ложью. Считаю ли я звание MVP приоритетом для себя? Нет. Приоритет для меня — прогрессировать, помочь своей команде выиграть чемпионат, снова испытать это чувство. Если господь снова благословит меня званием MVP, я приму это. Карим, Джордан, Расселл, Чемберлен, Леброн, Бёрд, Мэджик. Три MVP", — цитирует Адетокунбо Yahoo Sports.

По версии аналитиков официального сайта первое место в рейтинге сейчас занимает центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,2 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи.