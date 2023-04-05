Лука Дончич: Я считаю, что у нас нет той химии, что была раньше, особенно в прошлом сезоне

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", словенец Лука Дончич назвал главную проблему их клуба.

"Я считаю, что у нас нет той "химии", что была раньше, особенно в прошлом сезоне. Наша командная химия была на высоком уровне. Но "химия" создаётся не сразу. Нужно время", — приводит слова Дончича ESPN.

Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, "Даллас Маверикс" занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.