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Лука Дончич: Я считаю, что у нас нет той химии, что была раньше, особенно в прошлом сезоне

Баскетбол
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Баскетболист уверен, что команда сможет набрать форму

Лука Дончич: Я считаю, что у нас нет той химии, что была раньше, особенно в прошлом сезоне

Фото: Sportsnet

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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс", словенец Лука Дончич назвал главную проблему их клуба.

"Я считаю, что у нас нет той "химии", что была раньше, особенно в прошлом сезоне. Наша командная химия была на высоком уровне. Но "химия" создаётся не сразу. Нужно время", — приводит слова Дончича ESPN.

Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, "Даллас Маверикс" занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин.

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В статье: Лука Дончич Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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