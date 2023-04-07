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БИПА - Запорожье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото - Facebook
В пятницу, 7 апреля, состоится матч баскетбольной Суперлиги Украины между клубами "БИПА" и "Запорожье".
Встреча начнется в 15.00 по киевскому времени.
Суперлига. 7 апреля
Начало в 15:00
БИПА - Запорожье
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