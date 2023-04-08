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НБА. Лень и Михайлюк выходят в старте, но проигрывают, Вашингтон побеждает Майами
Результаты тура НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 7 на 8 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" - "Хьюстон"
109:112 (26:25, 23:30, 24:30, 36:27)
Украинский защитник "Шарлотт" Святослав Михайлюк провел на площадке 31 минуту 7 секунд, набрал 25 очков, сделал 5 подборов и 5 передач.
"Вашингтон" – "Майами"
114:108 (26:23, 27:28, 36:20, 25:37)
"Индиана" – "Детройт"
115:122 (27:35, 30:38, 30:23, 28:26)
"Бостон" – "Торонто"
121:102 (34:16, 34:24, 27:33, 26:29)
"Атланта" – "Филадельфия"
131:136 OT (31:32, 32:21, 27:33, 29:33, 12:17)
"Бруклин" – "Орландо"
101:84 (27:23, 31:16, 20:23, 23:22)
"Новый Орлеан" – "Нью-Йорк"
113:105 (27:30, 33:30, 23:23, 30:22)
"Милуоки" – "Мемфис"
114:137 (31:36, 41:35, 15:37, 27:29)
"Даллас" – "Чикаго"
112:115 (29:26, 38:28, 24:31, 21:30)
"Сакраменто" – "Голден Стейт"
97:119 (16:32, 32:21, 25:33, 24:33)
Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень провел на площадке 16 минут 27 секунд, набрал 5 очков, сделал 6 подборов и 2 передачи.
"Лейкерс" – "Финикс"
121:107 (30:34, 31:28, 35:27, 25:18)
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