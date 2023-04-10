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Сакраменто Алексея Леня в плей-офф НБА сыграет с Голден Стэйт

Баскетбол
(1 голосов)

Матч обещает быть интересным

Сакраменто Алексея Леня в плей-офф НБА сыграет с Голден Стэйт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

10 апреля определились все участники плей-офф НБА. Украинец Алексей Лень вместе с "Сакраменто Кингз" в первом круге соревнований будет противостоять "Голден Стейт Уорриорз".

Матч запланирован на 16 апреля.

Напомним, что для Сакраменто выход в плей-офф стал историческим достижением. В последний раз команда достигала таких вершин в 2006 году.

Первый раунд плей-офф Западной конференции:

Финикс – Клипперс

Сакраменто – Голден Стейт

Мемфис – Лейкерс/Миннесота

Денвер – Лейкерс / Миннесота/ Нью-Орлеан / Оклахома-Сити

Первый раунд плей-офф Восточной конференции:

Филадельфия – Бруклин

Кливленд – Нью-Йорк

Бостон – Майами / Атланта

Милуоки – Майами / Атланта/ Торонто/ Чикаго

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В статье: Алексей Лень Голден Стейт Уорриорз Сакраменто Кингз
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