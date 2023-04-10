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Сакраменто Алексея Леня в плей-офф НБА сыграет с Голден Стэйт
Матч обещает быть интересным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
10 апреля определились все участники плей-офф НБА. Украинец Алексей Лень вместе с "Сакраменто Кингз" в первом круге соревнований будет противостоять "Голден Стейт Уорриорз".
Матч запланирован на 16 апреля.
Напомним, что для Сакраменто выход в плей-офф стал историческим достижением. В последний раз команда достигала таких вершин в 2006 году.
Первый раунд плей-офф Западной конференции:
Финикс – Клипперс
Сакраменто – Голден Стейт
Мемфис – Лейкерс/Миннесота
Денвер – Лейкерс / Миннесота/ Нью-Орлеан / Оклахома-Сити
Первый раунд плей-офф Восточной конференции:
Филадельфия – Бруклин
Кливленд – Нью-Йорк
Бостон – Майами / Атланта
Милуоки – Майами / Атланта/ Торонто/ Чикаго
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