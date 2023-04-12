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Плей-ин НБА. Лейкерс в овертайме переиграл Миннесоту
Интрига в матче была до последних минут
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лос-Анджелесе (США) состоялся плей-ин матч в Западной конференции, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:102 в овертайме.
Самым результативным игроком матча стал четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс. В его активе 30 очков, 10 подборов и шесть результативных передач. Другой лидер команды Энтони Дэвис набрал 24 очка, 15 подборов, три блок-шота и два перехвата.
В "Миннесоте" отметился разыгрывающий Майк Конли. Он набрал 23 очка и три перехвата. В конце основного времени Майк забросил три штрафных, которые перевели игру в овертайм.
Таким образом, "Лейкерс" вышли в плей-офф и сыграют с "Мемфис Гриззлиз" в первом раунде.
НБА. Плей-ин
Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз 108:102 (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)
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