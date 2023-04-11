Яннис Адетокунбо: Последние пять лет я был самым ценным игроком НБА

Греческий звёздный форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо поделился мнением о возможности в третий раз получить титул самого ценного игрока НБА.

"Считаю, что последние пять лет я был самым ценным игроком НБА. Хочу ли выиграть третий титул MVP? Чёрт возьми, да, я хочу третий титул. Я всегда хочу быть первым и стараюсь помогать команде быть успешной. За это мне и платят. Вот почему я нахожусь здесь.

Я никогда не буду кем-то, кто дискредитирует работу других. Я не такой. И я никогда не стану выпрашивать награду MVP, которую, как считаю, заслуживаю. Очень горжусь тем, что могу играть на уровне, достойном получения MVP, ведь это означает, что я делаю свою команду успешной. А это и есть моя цель", — приводит слова Адетокунбо Bleacher Report.

Адетокунбо признавался самым ценным игроком НБА в 2019 и 2020 годах.