  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Яннис Адетокунбо получил травму в матче с Майами
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яннис Адетокунбо получил травму в матче с Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Сроки восстановления пока неизвестны

Яннис Адетокунбо получил травму в матче с Майами

Новина українською

В Милуоки прошел матч плей-офф НБА, в котором "Милуоки Бакс" принимал "Майами Хит". Матч завершился победой гостей (117:130).

Греческий форвард Яннис Адетокунбо получил травму. У играка диагностирован ушиб поясницы, пишет инсайдер Шэмс Чарания в соцсетях.

Напомним, "Милуоки" финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. "Майами", в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.

По теме
yellow-arrow
Плей-офф НБА. Лейкерс одержали победу в первом матче с Мемфисом, Денвер разгромил Миннесоту
yellow-arrow
Баскетболистка сборной Украины выиграла Евролигу в составе Фенербахче
yellow-arrow
Лень в плей-офф НБА: Невероятный блок-шот и несколько новых личных рекордов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яннис Адетокумбо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде