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Яннис Адетокунбо получил травму в матче с Майами
Сроки восстановления пока неизвестны
В Милуоки прошел матч плей-офф НБА, в котором "Милуоки Бакс" принимал "Майами Хит". Матч завершился победой гостей (117:130).
Греческий форвард Яннис Адетокунбо получил травму. У играка диагностирован ушиб поясницы, пишет инсайдер Шэмс Чарания в соцсетях.
Напомним, "Милуоки" финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. "Майами", в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.
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