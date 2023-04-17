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Яннис Адетокунбо может сыграть во втором матче с Майами

Баскетбол
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Игрок восстановился от травмы

Яннис Адетокунбо может сыграть во втором матче с Майами

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Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо может сыграть во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с "Майами Хит". Об этом пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

"По словам источников, есть оптимизм относительно готовности звезды "Бакс" Янниса Адетокунбо ко второй игре с "Майами", — написал в своих социальных сетях Чарания.

Напомним, что игра четвертьфинальной серии плей-офф НБА между "Милуоки Бакс" и "Майами Хит" состоится 20 апреля.

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В статье: Яннис Адетокумбо
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