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Яннис Адетокунбо может сыграть во втором матче с Майами
Игрок восстановился от травмы
Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо может сыграть во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с "Майами Хит". Об этом пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
"По словам источников, есть оптимизм относительно готовности звезды "Бакс" Янниса Адетокунбо ко второй игре с "Майами", — написал в своих социальных сетях Чарания.
Напомним, что игра четвертьфинальной серии плей-офф НБА между "Милуоки Бакс" и "Майами Хит" состоится 20 апреля.
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