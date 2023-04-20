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Вашингтон Уизардс уволил генерального директора команды

Баскетбол
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Ранее он неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков

Вашингтон Уизардс уволил генерального директора команды

фото - Getty Images

Новина українською

"Вашингтон Уизардс" уволил генерального директора команды Томми Шеппарда, пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.

"Томми Шеппард был освобождён от обязанностей генерального директора и президента "Вашингтон Уизардс". Неспособность попасть в плей-офф в последние два сезона очень разочаровала нашу организацию и наших болельщиков", — сказал американский бизнесмен и владелец "Вашингтона" Тед Леонсис.

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Ранее Шеппарда критиковали болельщики "Уизардс" за плохое построение состава.

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В статье: Вашингтон Уизардз
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