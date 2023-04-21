Джеймс Харден может покинуть Филадельфию

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски заявил, что звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден может покинуть команду, чтобы вернуться в "Хьюстон Рокетс", за который он выступал на протяжении девяти лет.

"Будущее Джеймса Хардена в "Филадельфии" очень туманно. "Хьюстон" очень важен для него. И я думаю, многое может зависеть от того, выиграют ли они "Сиксерс" чемпионат и смогут ли позволить оплатить его крупный долгосрочный контракт", — сказал Войнаровски в подкасте на ESPN US.

Напомним, в недавнем, третьем матче плей-офф НБА с "Бруклин Нетс" (102:97), Харден был удалён с площадки.