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Джеймс Харден может покинуть Филадельфию
Будущее баскетболиста неоднозначно
Фото: basketnews.com
Известный инсайдер Эдриан Войнаровски заявил, что звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден может покинуть команду, чтобы вернуться в "Хьюстон Рокетс", за который он выступал на протяжении девяти лет.
"Будущее Джеймса Хардена в "Филадельфии" очень туманно. "Хьюстон" очень важен для него. И я думаю, многое может зависеть от того, выиграют ли они "Сиксерс" чемпионат и смогут ли позволить оплатить его крупный долгосрочный контракт", — сказал Войнаровски в подкасте на ESPN US.
Напомним, в недавнем, третьем матче плей-офф НБА с "Бруклин Нетс" (102:97), Харден был удалён с площадки.
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