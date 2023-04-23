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Данк Леброна – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура плей-офф НБА

Баскетбол
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Получилось действительно мощно

Данк Леброна – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура плей-офф НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА подготовила подборку лучших моментов тура. На вершине хитпарада данк форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса с передачи защитника Д'Aнджело Расселла.

Лучшие моменты тура:

Результаты плей-офф НХЛ

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА плей-офф НБА
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