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Данк Леброна – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура плей-офф НБА
Получилось действительно мощно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 22 на 23 апреля состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Пресс-служба НБА подготовила подборку лучших моментов тура. На вершине хитпарада данк форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса с передачи защитника Д'Aнджело Расселла.
Лучшие моменты тура:
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