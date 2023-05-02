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Леброн Джеймс: Мы не можем совершать ошибок в мтче с Голден Стэйт
Озерникам придется хорошенько поработать
Фото: Sportscasting
Четырёхкратный чемпион НБА и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" американский ветеран Леброн Джеймс высказался по поводу предстоящей серии с "Голден Стэйт Уорриорз".
"Мы не можем совершать ошибок. Они заставят тебя заплатить. Ты не можешь ошибиться. Всё просто", — приводит слова Джеймса журналист Йован Буха.
Напомним, 29 апреля, "Лейкерс" победили в серии с "Мемфис Гриззлиз" и вышли в полуфинал плей-офф Западной конференции, где встретятся с "Уорриорз", которые, в свою очередь, в семи матчах оказались сильнее "Сакраменто Кингз".
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