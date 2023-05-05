Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милуоки уволил Майка Буденхольцера с поста главного тренера
Кто же станет новым наставником команды
фото - Getty Images
Руководство "Милуоки Бакс" приняло решение уволить Майка Буденхольцера с поста главного тренера.
Об этом рассказал авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, сославшись на источники, знакомые с ситуацией.
Напомним, Буденхольцер заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти последнего матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Майами Хит".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На Лунина появился претендент из Ла Лиги
- Выжигая технику оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 4 мая
- Доминирование Черноморца и легионеры Днепра-1. Символическая сборная 24-го тура УПЛ
- НБА. Харден принес победу Филадельфии, Денвер удвоил преимущество в серии с Финиксом
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн