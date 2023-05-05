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Милуоки уволил Майка Буденхольцера с поста главного тренера

Баскетбол
(1 голосов)

Кто же станет новым наставником команды

Милуоки уволил Майка Буденхольцера с поста главного тренера

фото - Getty Images

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Руководство "Милуоки Бакс" приняло решение уволить Майка Буденхольцера с поста главного тренера.

Об этом рассказал авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, сославшись на источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, Буденхольцер заявил, что допустил ошибку в концовке четвёртой четверти последнего матча раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Майами Хит".

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В статье: Милуоки Бакс
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