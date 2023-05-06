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НБА. Плей-офф. Бостон побеждает Филадельфию, Финикс уступает Денверу
Результаты матчей плей-офф
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 5 на 6 мая состоялись матчи плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Бостон"
102:114 (29:28, 21:29, 27:31, 25:26)
"Филадельфия": Эмбиид (30+13 подборов +4 блок-шота), Харден (16+11 передач +5 потерь), Макси (13), Такер (9), Харрис (7) – старт; Мелтон (14+8 подборов), Ньянг (10), Макдениэлс (3), Хауз (0), Род (0).
"Бостон": Тейтум (27+10 подборов), Браун (23+7 подборов), Хорфорд (17+7 подборов), Смарт (15), Уайт (13) – старт; Брогдон (15+6 передач), Р. Уильямс (4), Г. Уильямс (0).
Счет в серии: 1-2
"Финикс" - "Денвер"
121:114 (29:31, 38:21, 23:36, 31:26)
"Финикс": Букер (47+9 передач), Дюрент (39+9 подборов +8 передач), Пэйн (7+6 передач), Эйтон (4+9 подборов), Окоги (2) - старт; Уоррен (7), Лендейл (6+9 подборов), Росс (5), Шемет (4), Крейг (0).
"Денвер": Дж. Мюррей (32), Йокич (30+17 подборов +17 передач +6 потерь), Портер (21+12 подборов), Гордон (9+7 подборов), Колдуэлл-Поуп (2) – старт; Б. Браун (11), Грин (7), К. Браун (2).
Счет в серии: 0-2
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