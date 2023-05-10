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Карри прокомментировал поражение Уорриорз в матче с Лейкерс

Баскетбол
(1 голосов)

Счет в серии 3:1

Карри прокомментировал поражение Уорриорз в матче с Лейкерс

фото - Getty Images

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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер "Голден Стэйт Уорриорз", американец Стефен Карри прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с "Лос-Анджелес Лейкерс" (101:104).

"Да, мы определённо сосредоточиваемся на пятом матче. У нас есть уверенность в том, что мы поймём, что делать. Нужно сосредоточиться и сделать свою работу. Нельзя просто дожидаться конца.

Мы более чем уверены в том, что извлечём пользу из четвёртой игры и защитим свою площадку. Это всё, что мы сейчас можем сделать. Нужно сохранять позитивный настрой, несмотря на произошедшее", – сказал Карри на послематчевой пресс-конференции.

Пятый матч между "Уорриорз" и "Лейкерс" состоится завтра, 11 мая.

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В статье: Стефен Карри
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