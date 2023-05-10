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Карри прокомментировал поражение Уорриорз в матче с Лейкерс
Счет в серии 3:1
фото - Getty Images
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер "Голден Стэйт Уорриорз", американец Стефен Карри прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с "Лос-Анджелес Лейкерс" (101:104).
"Да, мы определённо сосредоточиваемся на пятом матче. У нас есть уверенность в том, что мы поймём, что делать. Нужно сосредоточиться и сделать свою работу. Нельзя просто дожидаться конца.
Мы более чем уверены в том, что извлечём пользу из четвёртой игры и защитим свою площадку. Это всё, что мы сейчас можем сделать. Нужно сохранять позитивный настрой, несмотря на произошедшее", – сказал Карри на послематчевой пресс-конференции.
Пятый матч между "Уорриорз" и "Лейкерс" состоится завтра, 11 мая.
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