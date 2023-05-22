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Джейсон Тейтум вышел на первое место по количеству промахов в плей-офф НБА
Баскетболист не может улучшить процент реализации
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум во время третьего матча финала плей-офф НБА в Восточной конференции с "Майами Хит" (102:128, 0-3) набрал 14 очков, сделал 10 подборов и две передачи.
Таким образом, 25-летний баскетболист вышел на первое место в нынешнем розыгрыше плей-офф по количеству совершённых промахов с игры — 181. В первую тройку входят Стефен Карри ("Голден Стэйт", 166), Джамал Маррей ("Денвер Наггетс", 158).
В нынешнем розыгрыше плей-офф Тейтум принял участие в 16 играх, набирая в среднем 27,8 очка, делая 10,5 подбора и 4,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,3, трёхочковых — 34,3.
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