  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ФОТО. Майкл Джордан приобрел автомобиль за 3,5 миллиона долларов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО. Майкл Джордан приобрел автомобиль за 3,5 миллиона долларов

Баскетбол
(1 голосов)

Гиперкар был создан специально для Майкла

ФОТО. Майкл Джордан приобрел автомобиль за 3,5 миллиона долларов

Новина українською

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан приобрёл спортивный автомобиль Hennessey Venom F5, стоимость которого оценивается в $ 3,5 млн.

Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба американского производителя гиперкаров.

"Сегодня был особенный день. Какая же это честь – создать специальный Venom F5 для особенного друга", — говорится в сообщении Hennessey Performance Engineering.

По теме
yellow-arrow
Леброн Джеймс раскритиковал Луку Дончича после матча с Денвером
yellow-arrow
В Финиксе определились с кандидатами на пост главного тренера команды
yellow-arrow
ВИДЕО. Бостон Селтикс открыл счет в серии с Майами Хит
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майкл Джордан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде