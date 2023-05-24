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ФОТО. Майкл Джордан приобрел автомобиль за 3,5 миллиона долларов
Гиперкар был создан специально для Майкла
Легендарный игрок НБА Майкл Джордан приобрёл спортивный автомобиль Hennessey Venom F5, стоимость которого оценивается в $ 3,5 млн.
Соответствующей фотографией поделилась пресс-служба американского производителя гиперкаров.
"Сегодня был особенный день. Какая же это честь – создать специальный Venom F5 для особенного друга", — говорится в сообщении Hennessey Performance Engineering.
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