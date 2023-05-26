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Бостон сократил отставание в финальной серии с Майами
Результат матча Восточной конференции НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 мая "Бостон Селтикс" принимал "Майами Хит" в финальной серии Восточной конференции НБА. После трех поражений хозяева сократили отставание до минимума.
Свою вторую победу в серии Бостон одержал минувшей ночью на собственном паркете. Хозяева уверенно переиграли соперника 110:97 и теперь серия снова переезжает во Флориду.
У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 21 очко, восемь подборов и 11 результативных передач.
Лидер "Майами" Джимми Батлер отметился 14 очками, пятью подборами и тем же количеством передач.
Счёт в серии — 3:2 в пользу "Майами". Следующий матч состоится в Бостоне.
НБА. Плей-оф. 26 травня
Бостон - Маямі 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25)
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