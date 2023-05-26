Бостон сократил отставание в финальной серии с Майами

26 мая "Бостон Селтикс" принимал "Майами Хит" в финальной серии Восточной конференции НБА. После трех поражений хозяева сократили отставание до минимума.

Свою вторую победу в серии Бостон одержал минувшей ночью на собственном паркете. Хозяева уверенно переиграли соперника 110:97 и теперь серия снова переезжает во Флориду.

У хозяев результативностью отметился Джейсон Тейтум. На его счету дабл-дабл: 21 очко, восемь подборов и 11 результативных передач.

Лидер "Майами" Джимми Батлер отметился 14 очками, пятью подборами и тем же количеством передач.

Счёт в серии — 3:2 в пользу "Майами". Следующий матч состоится в Бостоне.

НБА. Плей-оф. 26 травня

Бостон - Маямі 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25)