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Святослав Михайлюк: Виталий Степановский сможет подготовить сборную на высоком уровне

Баскетбол
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Баскетболист высоко ценит специалиста

Святослав Михайлюк: Виталий Степановский сможет подготовить сборную на высоком уровне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Шарлотт Горнетс Святослав Михайлюк рассказал, что думает о назначении нового главного тренера национальной команды Виталия Степановского.

"Конечно, я смотрел последние матчи сборной Украины. Очень, жаль, что мы не вышли на чемпионат мира. Когда я приезжал, мы должны были выигрывать у исландцев, могли выиграть у испанцев. Я бы сказал, что это учебный процесс, ведь у нас молодая сборная. У нас еще много лет и мы будем играть гораздо лучше. Очень жаль, но есть как есть. Надо на этом учиться, понять, что мы могли улучшить в тех играх и двигаться дальше.

Думаю, у нас есть хорошие шансы показывать высокий уровень баскетбола с составом, который у нас сейчас есть, с молодыми игроками, которые подходят к национальной сборной. Следующие годы у нас будет интересная сборная, но и в прошлом году была хорошая. Думаю, мы могли попасть в четверку на Евробаскете, если честно. В матче с Польшей я играл не очень… Не на том уровне, на котором я должен играть. Поляки были заряжены и мы проиграли в том, что мы не были так подготовлены ментально, как соперник.

С Виталием Степановским я пересекался в сборной раньше – два года назад, когда я приезжал на сбор в Киев. Это очень хороший тренер, я знал его, когда он еще работал в Химике, смотрел их игры. У всех только положительные мнения к нему. Я думаю, что это был хороший ход для сборной назначить его главным тренером. Думаю, он самый лучший специалист в Украине на данный момент для этой роли. Он сможет подготовить сборную на высоком уровне, как играют все его команды. Все будут работать и будут стараться приносить хорошие результаты команде.

Если все пойдет по плану, то есть шанс, что в августе я приеду в сборную. Но пока я не знаю, что может случиться. Зная как работает НБА, может случиться что угодно".

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В статье: Святослав Михайлюк
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Источник:
ФБУ

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