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Майкл Джордан продаст контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс

Баскетбол
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После продажи доли Джордан останется миноритарным акционером франшизы

Майкл Джордан продаст контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс

Новина українською

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан перестанет быть мажоритарным владельцем "Шарлотт Хорнетс", пишет ESPN US.

По информации источника, бóльшая часть акций шестикратного чемпиона НБА будет продана группе предпринимателей во главе с миноритарным собственником "Атланты Хоукс" Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, уже владеющим долей в "Хорнетс".

Сообщается, что стороны уже достигли принципиального соглашения, которое будет подписано в ближайшие дни.

Ожидается, что после продажи доли Джордан останется миноритарным акционером франшизы.

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В статье: Майкл Джордан
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