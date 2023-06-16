Игорь Зайцев четвертый раз стал чемпионом Тайваня

Украинский бигмен и экс-игрок национальной сборной Игорь Зайцев стал чемпионом Тайваня в составе Фубон Брейвз.

В преддверии команда украинца обыграла Новый Тайбэй Кингс 118:104 и оформила победу в финальной серии со счетом 4:2.

Украинец провел на площадке 42 минуты, набрал 12 очков, собрал 3 подбора, отдал 5 передач, поставил 1 блок-шот при 1 потере.

Для Зайцева эта победа в чемпионате Тайваня стала третьей подряд с Фубон Брейвз и четвертой в карьере.