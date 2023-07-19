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Святослав Михайлюк может продолжить карьеру в мадридском Реале

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист может покинуть НБА

Святослав Михайлюк может продолжить карьеру в мадридском Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26-летний защитник сборной Украины Святослав Михайлюк может продолжить карьеру в мадридском "Реале", пишет инсайдер Маттео Андреани.

Клуб пристально следит за игроком, на данный момент у Святослава нет контракта с клубом.

Прошлый сезон Михайлюк провел в НБА в составе "Шарлотт Хорнетс" и теперь надеется получить предложение от клуба НБА.

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В статье: Святослав Михайлюк
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