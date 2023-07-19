Будивельник усилил состав двукратным чемпионом Украины

Максим Луценко возвращается в Будивельник, пишет пресслужба киевского клуба.

Украинский атакующий защитник (30 лет, 191 см, 85 кг) уже выступал за столичный клуб в сезонах 2015/16 и 2016/17, став на второй год чемпионом Украины в составе команды Владимира Коваля.

Прошлый сезон Максим провел в клубе 2-го дивизиона Литвы Кретингос, где за 24,7 минуты в среднем приносил команде 13,1 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи.