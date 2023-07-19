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Будивельник усилил состав двукратным чемпионом Украины
Отличное усиление состава
Фото: ФБУ
Максим Луценко возвращается в Будивельник, пишет пресслужба киевского клуба.
Украинский атакующий защитник (30 лет, 191 см, 85 кг) уже выступал за столичный клуб в сезонах 2015/16 и 2016/17, став на второй год чемпионом Украины в составе команды Владимира Коваля.
Прошлый сезон Максим провел в клубе 2-го дивизиона Литвы Кретингос, где за 24,7 минуты в среднем приносил команде 13,1 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи.
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Источник:ФБУ
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