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Будивельник усилил состав двукратным чемпионом Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Отличное усиление состава

Будивельник усилил состав двукратным чемпионом Украины

Фото: ФБУ

Новина українською

Максим Луценко возвращается в Будивельник, пишет пресслужба киевского клуба.

Украинский атакующий защитник (30 лет, 191 см, 85 кг) уже выступал за столичный клуб в сезонах 2015/16 и 2016/17, став на второй год чемпионом Украины в составе команды Владимира Коваля.

Прошлый сезон Максим провел в клубе 2-го дивизиона Литвы Кретингос, где за 24,7 минуты в среднем приносил команде 13,1 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
ФБУ

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