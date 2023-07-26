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Джеймс Харден назвал лучшую пятерку всех времен
Себя он в этот список не включил
Фото: basketnews.com
Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден поделился мыслями о лучшей стартовой пятерке всех времён. По мнению Хардена, она выглядит следующим образом:
1) Леброн Джеймс (на позицию разыгрывающего);
2) Коби Брайант (на позицию атакующего защитника);
3) Майкл Джордан (на позицию лёгкого форварда);
4) Тим Данкан (на позицию тяжёлого форварда);
5) Шакил О’Нил (на позицию центрового).
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.
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