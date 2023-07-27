Иссуф Санон определился со своим будущим клубом

Защитник сборной Украины Иссуф Санон подписал новый контракт с Прометеем. Об этом пишет официальный сайт клуба.

Санон перешел в Прометей прошлым летом, удачно отыграв сезон в команде Ронена Гинзбурга. Защитник не пропустил в Еврокубке ни одного из 21 матчей, набирая за 18.2 минуты 8.0 очков, 2.0 подбора, 2.2 передачи, 0.9 перехвата.

В Латвийско-эстонской лиге в 33 матчах он в среднем за 21,8 минут набирал 11.0 очков, 2.7 подбора, 3.3 передачи, 1.1 перехват.