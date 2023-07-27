  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Иссуф Санон определился со своим будущим клубом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иссуф Санон определился со своим будущим клубом

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок останется в Украине

Иссуф Санон определился со своим будущим клубом

фото - fbu.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Иссуф Санон подписал новый контракт с Прометеем. Об этом пишет официальный сайт клуба.

Санон перешел в Прометей прошлым летом, удачно отыграв сезон в команде Ронена Гинзбурга. Защитник не пропустил в Еврокубке ни одного из 21 матчей, набирая за 18.2 минуты 8.0 очков, 2.0 подбора, 2.2 передачи, 0.9 перехвата.

В Латвийско-эстонской лиге в 33 матчах он в среднем за 21,8 минут набирал 11.0 очков, 2.7 подбора, 3.3 передачи, 1.1 перехват.

По теме
yellow-arrow
Кевин Дюрант хочет приобрести один из клубов НБА
yellow-arrow
Владимир Герун продолжит карьеру в Японии
yellow-arrow
Брайс Джеймс показал фото с Бронни, который пережил остановку сердца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Исуф Санон Иссуф Санон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде