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Иссуф Санон определился со своим будущим клубом
Игрок останется в Украине
фото - fbu.ua
Защитник сборной Украины Иссуф Санон подписал новый контракт с Прометеем. Об этом пишет официальный сайт клуба.
Санон перешел в Прометей прошлым летом, удачно отыграв сезон в команде Ронена Гинзбурга. Защитник не пропустил в Еврокубке ни одного из 21 матчей, набирая за 18.2 минуты 8.0 очков, 2.0 подбора, 2.2 передачи, 0.9 перехвата.
В Латвийско-эстонской лиге в 33 матчах он в среднем за 21,8 минут набирал 11.0 очков, 2.7 подбора, 3.3 передачи, 1.1 перехват.
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