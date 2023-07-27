Сборная США попытается усилить состав Джоэлом Эмбиидом

Тренерский штаб сборной США желает видеть в команде центрового "Филадельфии Сиксерс" Джоэла Эмбиида, имеющего камерунское, американское и французское гражданство. . Об этом в эфире SiriusXM NBA Radio рассказал представитель сборной США Грант Хилл.

"Я разговаривал с ним. У него есть возможность определиться. Это отличный игрок. Мы хотели бы видеть его у нас следующим летом. Посмотрим, как всё сложится. Я знаю, он только что женился, поэтому хотел бы поздравить его с этим.

Франция — команда, которая, вероятно, была нашим самым сложным соперником. Они обыграли нас в матче открытия Олимпийских игр в 21-м году, а затем в очень близкой, упорной борьбе мы одержали победу в матче за золото", — сказал Хилл.