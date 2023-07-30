Инсайдер: Михайлюк договорился о контракте с Панатинаикосом

Инсайдер Лука Д’Алессандро заявил, что украинский баскетболист Святослав Михайлюк договорился о подписании контракта с клубом "Панатинаикос" (Афины).

Договор рассчитан на 2 года, этот трансфер станет последним для греческого клуба в летнем окне.

Напомним, что в прошлом сезоне Святослав выступал за клуб НБА "Шарлотт". В среднем за матч он набирал 10,6 очков, делал 2,4 подбора при 2,7 передач.

Раньше была информация, что Михайлюком интересовался "Олимпиакос", сделав украинца приоритетной целью, однако со временем клуб отказался от своих замыслов.