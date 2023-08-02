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Владелица Лейкерс рассказала об открытии статуи в честь Коби Брайанта
Точную дату она не назвала
Владелица "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс сообщила, что не готова назвать дату открытия статуи в честь легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.
"Есть ли у меня информация о том, когда будет построена и открыта статуя в честь Коби? Это слишком преждевременно. Мне пока нечего сказать широкой публике. Будьте уверены, когда придёт время, мы обо всём объявим", — приводит слова Басс Sportskeeda.
Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд.
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