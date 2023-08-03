Майкл Джордан продал контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций клуба "Шарлотт Хорнетс" группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткином и Риком Шнэллом. Об этом информирует пресс-служба "Хорнетс". В качестве основного владельца команды Джордан пребывал в течение 13 лет.

Сообщается, что Майкл сохранит миноритарную долю в клубе.

Напомним, Джордан приобрёл долю в "Шарлотт" в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 млн.