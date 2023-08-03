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Майкл Джордан продал контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс
Он был владельцем клуба 13 лет
Легендарный игрок НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций клуба "Шарлотт Хорнетс" группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткином и Риком Шнэллом. Об этом информирует пресс-служба "Хорнетс". В качестве основного владельца команды Джордан пребывал в течение 13 лет.
Сообщается, что Майкл сохранит миноритарную долю в клубе.
Напомним, Джордан приобрёл долю в "Шарлотт" в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 млн.
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