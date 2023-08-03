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Майкл Джордан продал контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс

Баскетбол
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Он был владельцем клуба 13 лет

Майкл Джордан продал контрольный пакет акций Шарлотт Хорнетс

Новина українською

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций клуба "Шарлотт Хорнетс" группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткином и Риком Шнэллом. Об этом информирует пресс-служба "Хорнетс". В качестве основного владельца команды Джордан пребывал в течение 13 лет.

Сообщается, что Майкл сохранит миноритарную долю в клубе.

Напомним, Джордан приобрёл долю в "Шарлотт" в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 млн.

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В статье: Майкл Джордан Шарлотт Хорнетс
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