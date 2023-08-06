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Зотов об игре с Израилем: Мы очень хорошо разобрали соперника и подготовились к матчу

Баскетбол
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Зотов об игре с Израилем: Мы очень хорошо разобрали соперника и подготовились к матчу

ФБУ

UA-Футбол
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Разыгрывающий сборной Украины по баскетболу Виталий Зотов прокомментировал победу нашей команды в контрольном матче против Израиля. Его слова цитирует ФБУ:

"Была очень трудная игра, но мы очень хорошо разобрали соперника и подготовились к матчу. Мы были готовы к игре, знали, что будет играть соперник, но под конец немного устали, совершали ошибки. Но мы хорошо провели матч, ведь Израиль очень хорошая команда, с качественными игроками в составе. Это отличная победа для нас.

Мы стояли на правилах защиты. Они играли смену на пик-н-роллах, все менялись. Саша Ковляр забил несколько важных бросков, забили трехочковые, после которых они пошли в прессинг. Эти попадания помогли нам победить, и, конечно, работа в защите. Видно было, что у нас было больше экстра-пассов, мы хорошо разбрасывали мяч, когда они бежали в ротацию. Поэтому у нас было много свободных бросков, а если это был не свободный бросок, это был клоузаут или скидка, за счет чего мы получали легкие очки. Была значительно лучшая коммуникация, видно, что мы не зря тяжело тренируемся каждый день – работа дает свои плоды" – сказал он.

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В статье: Виталий Зотов
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