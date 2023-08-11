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Яннис Адетокунбо пропустит чемпионат мира
Об єтом рассказал сам игрок
Фото: MARCA
Греческий форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо не примет участия в предстоящем чемпионате мира. Об этом рассказал он сам, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.
"Все знают, что моя страсть и любовь к национальной команде не изменились и никогда не изменятся. С момента завершения сезона в НБА я занимался до предела, чтобы стать тем игроком, которым я должен быть, и помочь нашей команде достичь поставленных целей. Но после месяцев работы и многочисленных встреч с медицинским персоналом стало ясно, что я не готов соревноваться на том уровне, на котором нужно, чтобы выступить на чемпионате мира. Это не выбор, а единственный способ вернуться к тому уровню баскетбола, к которому я так упорно шёл все эти годы.
Я крайне разочарован таким исходом, но это было решение, принятое совместно с медицинским персоналом. Буду готовиться к следующему вызову. Моя личная цель, как и цель сборной – отобраться на Олимпийские игры 2024 года. Для меня будет честью представлять национальную команду в следующем году", — написал Адетокунбо.
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