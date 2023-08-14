БК Запорожье усилило состав опытным защитником

БК Запорожья объявил о подписании новичка на сезон Суперлиги 2023/24.

Очень важным решением клуба стало возвращение в коллектив Александра Сизова. В серебряном сезоне 2020/21 капитан Запорожья и лидер команды провел 50 матчей, в которых в среднем набирал 9,3 очка, 3,4 подбора за 28 минут игрового времени.

Александр Сизов защищал цвета БК Днепр, с которым, помимо чемпионства, получил серебряные награды сезона и дважды подряд становился обладателем Кубка Украины.