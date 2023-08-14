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БК Запорожье усилило состав опытным защитником
Баскетболист уже выступал в составе запорожцев
БК Запорожья объявил о подписании новичка на сезон Суперлиги 2023/24.
Очень важным решением клуба стало возвращение в коллектив Александра Сизова. В серебряном сезоне 2020/21 капитан Запорожья и лидер команды провел 50 матчей, в которых в среднем набирал 9,3 очка, 3,4 подбора за 28 минут игрового времени.
Александр Сизов защищал цвета БК Днепр, с которым, помимо чемпионства, получил серебряные награды сезона и дважды подряд становился обладателем Кубка Украины.
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Источник:ФБУ
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