Джеймс Харден хочет продолжить карьеру Лос-Анджелес Клипперс

Инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон сообщил, что звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден хочет перейти в "Лос-Анджелес Клипперс".

"Лос-Анджелес Клипперс" по-прежнему остаётся предпочтительным вариантом для Джеймса Хардена. Высокопоставленный представитель "Клипперс" сообщил, что игрок подходит команде", — написал Робинсон на своей странице в "Твиттере".

Харден в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.