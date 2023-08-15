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Джеймс Харден хочет продолжить карьеру Лос-Анджелес Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Посмотрим, подпишет ли клуб соглашение с игроком

Джеймс Харден хочет продолжить карьеру Лос-Анджелес Клипперс

Фото: basketnews.com

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Инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон сообщил, что звёздный разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден хочет перейти в "Лос-Анджелес Клипперс".

"Лос-Анджелес Клипперс" по-прежнему остаётся предпочтительным вариантом для Джеймса Хардена. Высокопоставленный представитель "Клипперс" сообщил, что игрок подходит команде", — написал Робинсон на своей странице в "Твиттере".

Харден в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.

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В статье: Джеймс Харден
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