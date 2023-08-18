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Леброн Джеймс может сменить клуб
По мнению эксперта он может играть вместе со своим сыном
Фото: Sportscasting
Спортивный журналист The Ringer Кевин О'Коннор выразил мнение, что форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс следующим летом может оказаться в "Филадельфии Сиксерс", чтобы сыграть вместе со своим сыном Бронни.
"Я думаю, что следующим летом целью Дэрила Мори будет большая рыба, и это будет Леброн Джеймс. Это просто логично. Кто ещё это может быть?" — сказал О'Коннор в подкасте The Mismatch.
О'Коннор объяснил свою версию тем, что Бронни Джеймс, как ожидается, будет выбран в конце первого раунда драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.
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