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Леброн Джеймс может сменить клуб

Баскетбол
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По мнению эксперта он может играть вместе со своим сыном

Леброн Джеймс может сменить клуб

Фото: Sportscasting

Новина українською

Спортивный журналист The Ringer Кевин О'Коннор выразил мнение, что форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс следующим летом может оказаться в "Филадельфии Сиксерс", чтобы сыграть вместе со своим сыном Бронни.

"Я думаю, что следующим летом целью Дэрила Мори будет большая рыба, и это будет Леброн Джеймс. Это просто логично. Кто ещё это может быть?" — сказал О'Коннор в подкасте The Mismatch.

О'Коннор объяснил свою версию тем, что Бронни Джеймс, как ожидается, будет выбран в конце первого раунда драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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