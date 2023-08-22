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Один из защитников Чикаго Буллз пропустит предстоящий сезон НБА
Эту информацию подтвердил сам игрок
Защитник "Чикаго Буллз" Лонзо Болл сообщил, что перенёс очередную операцию и пропустит предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
"Я только что перенёс действительно серьёзную операцию — надеюсь, последнюю, которую мне когда-либо придётся делать. Восстановление будет долгим. Я выбыл на весь следующий сезон. Когда я только получил травму, мы на самом деле не знали, что это было. Я посещал самых разных врачей, но теперь я знаю, каким будет следующий день. По крайней мере, сейчас мне сделали операцию. У нас есть план продвижения вперёд. Мы соблюдаем его. Сейчас я на правильном пути, и, надеюсь, всё получится.
Мне неудобно перед руководством, потому что я чувствую, что вокруг меня они составили идеальную команду. Я был максимально вовлечён и чувствовал себя частью чего-то большого. Я чувствовал, что команда идеально подходит для меня и моей игры. Так что травма действительно помешала моей карьере, потому что я чувствовал, что у нас был шанс, но мы так и не увидели, что из этого могло выйти", — сказал Болл в подкасте Трея Янга.
Напомним, 25-летний Болл не играет с начала 2022 года. Игрок полностью пропустил минувший сезон из-за травмы колена.
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