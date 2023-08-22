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ВИДЕО. Лука Дончич реализовал невероятный бросок на тренировке

Баскетбол
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Сейчас баскетболист готовится к ЧМ-2023

ВИДЕО. Лука Дончич реализовал невероятный бросок на тренировке

Фото: Wall Street Journal

Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" и сборной Словении Лука Дончич реализовал бросок с очень высокой траекторией во время тренировки.

В сети появилось видео, на котором словенский баскетболист забросил мяч в кольцо по сумасшедшей траектории.

Напомним, Дончич готовится к выступлению на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Словении. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и на Филиппинах.

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В статье: Лука Дончич
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