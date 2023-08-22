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ВИДЕО. Лука Дончич реализовал невероятный бросок на тренировке
Сейчас баскетболист готовится к ЧМ-2023
Фото: Wall Street Journal
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" и сборной Словении Лука Дончич реализовал бросок с очень высокой траекторией во время тренировки.
В сети появилось видео, на котором словенский баскетболист забросил мяч в кольцо по сумасшедшей траектории.
Напомним, Дончич готовится к выступлению на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Словении. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и на Филиппинах.
Luka Doncic made an INSANE trick shot at Slovenia’s practice ????????— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 21, 2023
(via @kzs_si / IG)pic.twitter.com/2GRmVbRILX
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