ВИДЕО. Лука Дончич реализовал невероятный бросок на тренировке

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" и сборной Словении Лука Дончич реализовал бросок с очень высокой траекторией во время тренировки.

В сети появилось видео, на котором словенский баскетболист забросил мяч в кольцо по сумасшедшей траектории.

Напомним, Дончич готовится к выступлению на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Словении. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Luka Doncic made an INSANE trick shot at Slovenia’s practice ????????



(via @kzs_si / IG)pic.twitter.com/2GRmVbRILX