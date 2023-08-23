Информация об открытии статуи Коби Брайанта не соответствует действительности

Обозреватель ESPN и Los Angeles Times Араш Маркази опроверг информацию о том, что "Лос-Анджелес Лейкерс" представит статую в честь легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта 8 августа 2024 года.

Мемориал должен включать не только Коби, но и его дочь Джианну, погибшую вместе с ним. Дата открытия статуи считалась отсылкой к игровым номерам легендарного баскетболиста (8 и 24).

"Информация об открытии статуи Коби и Джиджи 8 августа 2024 года не соответствует действительности, по информации многочисленных источников в "Лейкерс".

Однажды в честь Коби поставят статую. Мы все это знаем. Ходили разговоры о включении Джианны, но статуя ещё не готова, и дата ещё не назначена", — написал Маркази на своей странице в "Твиттере".