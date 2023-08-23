  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Информация об открытии статуи Коби Брайанта не соответствует действительности
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Информация об открытии статуи Коби Брайанта не соответствует действительности

Баскетбол
(1 голосов)

Пока этого не планируется

Информация об открытии статуи Коби Брайанта не соответствует действительности

Новина українською

Обозреватель ESPN и Los Angeles Times Араш Маркази опроверг информацию о том, что "Лос-Анджелес Лейкерс" представит статую в честь легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта 8 августа 2024 года.

Мемориал должен включать не только Коби, но и его дочь Джианну, погибшую вместе с ним. Дата открытия статуи считалась отсылкой к игровым номерам легендарного баскетболиста (8 и 24).

"Информация об открытии статуи Коби и Джиджи 8 августа 2024 года не соответствует действительности, по информации многочисленных источников в "Лейкерс".

Однажды в честь Коби поставят статую. Мы все это знаем. Ходили разговоры о включении Джианны, но статуя ещё не готова, и дата ещё не назначена", — написал Маркази на своей странице в "Твиттере".

По теме
yellow-arrow
Майами Хит попытается обменять Дэмьена Лилларда
yellow-arrow
Новым президентом ФИБА стал катарский шейх
yellow-arrow
Владелец Филадельфии прокомментировал инцидент Джеймса Хардена и Дэрила Мори
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде