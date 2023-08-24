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Джон Иснер объявил о завершении карьеры
Американец провел в теннисе 17 лет
Американский теннисист Джон Иснер объявил об уходе из профессионального тенниса после Открытого чемпионата США.
"После более чем 17 лет в ATP пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду её каждую секунду вместе со своей замечательной семьёй. US Open будет моим последним турниром", — написал Иснер в своём "твиттере".
Иснер за профессиональную карьеру завоевал 16 титулов ATP в одиночном разряде. В 2018 году он дошёл до полуфинала Уимблдона.
Напомним, что Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 9 сентября.
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