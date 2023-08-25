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В матчах чемпионата мира — 2023 сыграет рекордное число игроков НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Всего их будет более 50 человек

В матчах чемпионата мира — 2023 сыграет рекордное число игроков НБА

фото - Getty Images

Новина українською

Рекордное число игроков, представляющих клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступят на мужском чемпионате мира 2023 года. На турнире сыграют 55 баскетболистов из НБА.

Прошлый рекорд был установлен на чемпионате мира 2019 года, участие в котором приняли 54 игрока из команд североамериканской лиги. На чемпионате мира 2014 года присутствовало 45 игроков НБА.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться с 25 августа по 10 сентября.

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В статье: чемпионат мира по баскетболу
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