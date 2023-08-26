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На чемпионате мира 2023 по баскетболу сыгран матч, который войдет в историю
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фото - Getty Images
На мужском чемпионате мира 2023 по баскетболу был сыгран поединок между сборными Австралии и Финляндии. Мундиаль продолжается в эти дни в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
Особенностью этого поединка есть то, что впервые в истории баскетбола на чемпионатах мира в качестве рефери работала женщина.
Бланка Сесилия Бернс – американка мексиканского происхождения, совершившая по-настоящему большой гендерный прорыв.
Матч завершился победой Австралии 98-72, на судейство нареканий со стороны обеих команд не было.
Напомним, что в матчах чемпионата мира 2023
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