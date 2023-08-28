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ЧМ-2023. Сборная Словении одержала победу благодаря Дончичу

Баскетбол
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Разница в счете составила более 20 очков

ЧМ-2023. Сборная Словении одержала победу благодаря Дончичу

Фото: Blaze Trends

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В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Словении встречалась с национальной командой Грузии. Счёт встречи — 88:67 в пользу словенцев.

ЧМ-2023. Группа F

Словения - Грузия 88:67 (16:17, 29:16, 18:17, 25:17)

Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, который записал в свой актив 34 очка и 10 подборов. В составе Грузии наилучшую результативность показал Сандро Мамукелашвили — 21 очко.

Словения после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в своём активе две победы. Грузия идёт второй — одна победа, одно поражение.

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В статье: сборная Словении
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