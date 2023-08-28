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ЧМ-2023. Сборная Словении одержала победу благодаря Дончичу
Разница в счете составила более 20 очков
Фото: Blaze Trends
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная Словении встречалась с национальной командой Грузии. Счёт встречи — 88:67 в пользу словенцев.
ЧМ-2023. Группа F
Словения - Грузия 88:67 (16:17, 29:16, 18:17, 25:17)
Самым результативным игроком встречи стал звёздный разыгрывающий Лука Дончич, который записал в свой актив 34 очка и 10 подборов. В составе Грузии наилучшую результативность показал Сандро Мамукелашвили — 21 очко.
Словения после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в своём активе две победы. Грузия идёт второй — одна победа, одно поражение.
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