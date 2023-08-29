Сборная Канады без проблем обыграла Латвию и заняла первое место в группе

29 августа, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд встречались сборные Канады и Латвии. Игра завершилась победой канадских баскетболистов со счётом 101:75.

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур

Канада - Латвия 101:75 (13:23, 30:19, 24:15, 34:18)

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Канады Шей Гилджес-Александер, принёсший своей команде 27 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

Победа над Латвией стала для Канады третьей подряд на этом чемпионате мира и позволила занять первое место в группе Н. Сборная Латвии расположилась на второй строчке.