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Святослав Михайлюк определился с с новым клубом

Баскетбол
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Баскетболист подписал контракт на один год

Святослав Михайлюк определился с с новым клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк стал игроком Бостона, пишет инсайдер The Athletic Шемс Чарания.

Сообщается, что Бостон подпишет с находящимся в статусе свободного агента Михайлюком контракт на 1 год.

Прошлый сезон Михайлюк завершил в составе Шарлотт, за который провел 19 матчей и набирал 10,6 очка, 2,7 передачи, 2,4 подбора в среднем за матч.

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В статье: Святослав Михайлюк
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