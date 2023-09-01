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Святослав Михайлюк определился с с новым клубом
Баскетболист подписал контракт на один год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк стал игроком Бостона, пишет инсайдер The Athletic Шемс Чарания.
Сообщается, что Бостон подпишет с находящимся в статусе свободного агента Михайлюком контракт на 1 год.
Прошлый сезон Михайлюк завершил в составе Шарлотт, за который провел 19 матчей и набирал 10,6 очка, 2,7 передачи, 2,4 подбора в среднем за матч.
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