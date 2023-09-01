Святослав Михайлюк определился с с новым клубом

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк стал игроком Бостона, пишет инсайдер The Athletic Шемс Чарания.

Сообщается, что Бостон подпишет с находящимся в статусе свободного агента Михайлюком контракт на 1 год.

Прошлый сезон Михайлюк завершил в составе Шарлотт, за который провел 19 матчей и набирал 10,6 очка, 2,7 передачи, 2,4 подбора в среднем за матч.