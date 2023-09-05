  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сербия стала первым полуфиналистом ЧМ по баскетболу
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сербия стала первым полуфиналистом ЧМ по баскетболу

Баскетбол
(1 голосов)

Они обыграли Литву

Сербия стала первым полуфиналистом ЧМ по баскетболу

фото - Getty Images

Новина українською

На стадионе "Молл оф Азия-Арена" в Филиппинах завершился первый четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Литвы и Сербии. Победу праздновали сербские баскетболисты — 87:68.

Самым результативным игроком встречи стал Богдан Богданович, записавший в свой актив 21 очко. В составе сборной Литвы отличился Тадас Седекерскис — 14 очков, девять подборов.

В полуфинале подопечные Светислава Пешича встретятся с победителем пары Канада — Словения.

Сегодня также пройдёт второй четвертьфинальный матч чемпионата мира.

По теме
yellow-arrow
Сборная США по баскетболу пропустила рекордное количество очков
yellow-arrow
Старый Луцк продлил контракты с двумя игроками
yellow-arrow
Трёхкратный чемпион НБА угодил в тюрьму
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Литвы национальная сборная Сербии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде