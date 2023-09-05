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Сербия стала первым полуфиналистом ЧМ по баскетболу
Они обыграли Литву
фото - Getty Images
На стадионе "Молл оф Азия-Арена" в Филиппинах завершился первый четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Литвы и Сербии. Победу праздновали сербские баскетболисты — 87:68.
Самым результативным игроком встречи стал Богдан Богданович, записавший в свой актив 21 очко. В составе сборной Литвы отличился Тадас Седекерскис — 14 очков, девять подборов.
В полуфинале подопечные Светислава Пешича встретятся с победителем пары Канада — Словения.
Сегодня также пройдёт второй четвертьфинальный матч чемпионата мира.
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