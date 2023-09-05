Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йонас Валанчюнас стал лучшим бомбардиром Литвы за всю историю ЧМ
Баскетболист проводит результативные матчи
Фото: wikimedia.org
Во вторник, 5 сентября прошел четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором Литва встречалась с Сербией.
Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас уже записал в свой актив одинадцать очков, став таким образом лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов мира.
Напомним, что чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сидорчук переходит в европейский клуб, - СМИ
- Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Определились первые четвертьфиналисты ЧМ-2023 по баскетболу
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн