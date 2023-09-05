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Йонас Валанчюнас стал лучшим бомбардиром Литвы за всю историю ЧМ

Баскетбол
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Баскетболист проводит результативные матчи

Йонас Валанчюнас стал лучшим бомбардиром Литвы за всю историю ЧМ

Фото: wikimedia.org

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Во вторник, 5 сентября прошел четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором Литва встречалась с Сербией.

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас уже записал в свой актив одинадцать очков, став таким образом лучшим бомбардиром команды в истории чемпионатов мира.

Напомним, что чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября.

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В статье: сборная Литвы
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