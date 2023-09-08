США и Германия установили рекорд результативности в полуфинальном матче

Состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались национальные команды США и Германии.

Первая половина матча завершилась со счётом 60:59 в пользу сборной США, таким образом команды, набрав на двоих 119 очков, установили новый рекорд результативности первых двух четвертей матча полуфинальной стадии чемпионата мира.

Прежнее достижение — 97 очков, пишет пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Напомним, первым финалистом чемпионата мира стала сборная Сербии, которая обыграла Канаду со счётом 95:86.