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Сборная Германии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по баскетболу

Баскетбол
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Историческое достижение покорилось команде

Сборная Германии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по баскетболу

фото - Getty Images

Новина українською

8 сентября, состоялся полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные США и Германии. Матч завершился победой немецкой команды со счётом 113:111.

Германия впервые в своей истории добралась до решающего матча чемпионата мира. 10 сентября подопечные Гордона Херберта встретятся со сборной Сербии.

Предыдущим лучшим достижением немецкой сборной является третье место на чемпионате мира — 2002. Тогда команда уступила в полуфинале Аргентине (80:86) и обыграла команду Новой Зеландии в матче за бронзовые медали (117:94).

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В статье: Сборная Германии
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