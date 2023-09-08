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Сборная Германии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по баскетболу
Историческое достижение покорилось команде
фото - Getty Images
8 сентября, состоялся полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались сборные США и Германии. Матч завершился победой немецкой команды со счётом 113:111.
Германия впервые в своей истории добралась до решающего матча чемпионата мира. 10 сентября подопечные Гордона Херберта встретятся со сборной Сербии.
Предыдущим лучшим достижением немецкой сборной является третье место на чемпионате мира — 2002. Тогда команда уступила в полуфинале Аргентине (80:86) и обыграла команду Новой Зеландии в матче за бронзовые медали (117:94).
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